В Ленобласти задержали мужчину, стрелявшего в полицейского из ружья

В Ленинградской области 49-летний житель Гатчинского района проявил агрессию в адрес сотрудников полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
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