Шестеро несовершеннолетних на легковушке попали в смертельное ДТП в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии шесть подростков попали в смертельное ДТП во время катания на машине. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Ольга Авдеева.
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