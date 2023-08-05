«Нигер не брал», Зеля в бункере и трансгендер от ВСУ

Евгений Попов

Я видел много идиотов, И слышал разных чудаков, Но столько сколько на УкрАине, Ещё не видел, дураков…. В долгах погрязнув, как в болоте, Обворовав самих себя, Вопят, орут всё о свободе, В своих грехах других виня. Печальней повести не сыщешь, Что там Мольер, что там Шекспир? Пером всё это не опишешь. «Kровавий український пiр» Я отрекаюсь от тебя, Уже чужая Украина! Ждёт страшная тебя судьба- Мать, убивающую сына. Переступила ты порог, После Донецка и Одессы Тебя уже оставил Бог — На Украине правят бесы!!! Держа в руках цветной мелок, Рисую Шар Земной отныне. Не знаю, где в Земле пупок, Но жопа точно на УкрАйне!