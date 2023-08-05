утренний кофе с EADaily Как там было у Льюиса Кэрролла в «Алисе…»? «Всё чудесатее и чудесатее»? А сейчас новости все дурковатее и дурковатее.
«Нигер не брал», Зеля в бункере и трансгендер от ВСУ
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Евгений Попов
Я видел много идиотов, И слышал разных чудаков, Но столько сколько на УкрАине, Ещё не видел, дураков…. В долгах погрязнув, как в болоте, Обворовав самих себя, Вопят, орут всё о свободе, В своих грехах других виня. Печальней повести не сыщешь, Что там Мольер, что там Шекспир? Пером всё это не опишешь. «Kровавий український пiр» Я отрекаюсь от тебя, Уже чужая Украина! Ждёт страшная тебя судьба- Мать, убивающую сына. Переступила ты порог, После Донецка и Одессы Тебя уже оставил Бог — На Украине правят бесы!!! Держа в руках цветной мелок, Рисую Шар Земной отныне. Не знаю, где в Земле пупок, Но жопа точно на УкрАйне!
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12 час.
Валерий Кувичко
Отлично ! По другому не опишешь , но о'краине уже пришел пиZдец ... А хохлы хотели быть на троне , а оказались в жопе ... Из за патологической алчности и отсутствии мозгов ...
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11 час.
ВК
Валерий Кувичко
Отличное стихоТВОРЕНИЕ . Браво , Евгений ...
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11 час.
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