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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лада» объявила об уходе Шумакова

В минувшем сезоне 31-летний форвард провел за тольяттинский клуб 56 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 27 (15+12) очков при полезности «плюс 2».

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