А это работа уже украинских FPV-дронов на оптоволокне по стоянке российской техники, укрытой на территории Селидово.
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А это работа уже украинских FPV-дронов на оптоволокне по стоянке российской техники, укрытой на территории Селидово.
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