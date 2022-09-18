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Нужно ли России вступаться за Армению (опрос)

Нужно ли России вступаться за Армению (опрос)

«Россия теряет на Южном Кавказе своего регионального союзника – Армению». Такие фразы все чаще приходится слышать от армянских экспертов, недовольных позицией Москвы в армяно-азербайджанском конфликте – в том числе и в ходе его недавнего всплеска.

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