Нужно ли России вступаться за Армению (опрос)

«Россия теряет на Южном Кавказе своего регионального союзника – Армению». Такие фразы все чаще приходится слышать от армянских экспертов, недовольных позицией Москвы в армяно-азербайджанском конфликте – в том числе и в ходе его недавнего всплеска.