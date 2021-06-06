​Азар стал лицом рекламы бургеров от McDonald’s, вдохновленных сборной Бельгии

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар стал лицом рекламы бургеров от McDonald’s. Бургеры назвали «Red Devils», они вдохновлены сборной Бельгии.
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