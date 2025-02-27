Таджичка Дилдора: обещания «договариваться» и «глупый народ» в одном ДТП - "Хочу, чтобы она ответила за свои слова и поступки"

Avia.pro - СМИ https://vk.com/video-95296057_456239680 В Ярославле разгорелся скандал, от которого волосы встают дыбом: мигрантка из Таджикистана, лихачка на колесах, врезалась в чужую машину, а потом ловко обвела вокруг пальца доверчивую хозяйку пострадавшего авто.
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