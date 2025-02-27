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Таджичка Дилдора: обещания «договариваться» и «глупый народ» в одном ДТП - "Хочу, чтобы она ответила за свои слова и поступки"

Таджичка Дилдора: обещания «договариваться» и «глупый народ» в одном ДТП - "Хочу, чтобы она ответила за свои слова и поступки"

Avia.pro - СМИ https://vk.com/video-95296057_456239680 В Ярославле разгорелся скандал, от которого волосы встают дыбом: мигрантка из Таджикистана, лихачка на колесах, врезалась в чужую машину, а потом ловко обвела вокруг пальца доверчивую хозяйку пострадавшего авто.

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Комментарии
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Роман Романов
Дима-экономист, а у тебя кто хозяева? Или ты никогда не сталкивался с какой-нибудь диаспорой? Или сам на какую-нибудь работаешь?😉
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5 час.
Юрий Вахрушев
Сучка Черножопая.
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4 час.
Лев Кирсанов
Разве можно верить этим чуркам, хитрожопость , подлость их национальная черта, за 10 лет проживания в Азии я убедился
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4 час.
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