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Царьград

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Трамп предложил переименовать Нью-Мексико в Нью-Америка

Трамп предложил переименовать Нью-Мексико в Нью-Америка

Президент США Дональд Трамп поддержал идею переименования Нью-Мексико в Нью-Америка, опубликовав видео в Truth Social.

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