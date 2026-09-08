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Татар-информ

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844 участка в деревне Азьмушкино получили газ в Тукаевском районе

844 участка в деревне Азьмушкино получили газ в Тукаевском районе

В Тукаевском районе сегодня подключили к сетевому газу микрорайон «Пятый элемент» деревни Азьмушкино, где ведется активное жилищное строительство, сообщили в пресс-службе Государственного Совета Республики Татарстан.

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