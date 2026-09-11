Город выставил на торги шесть помещений для бизнеса в районе Косино-Ухтомский

Шесть помещений для бизнеса можно приобрести на городских торгах в районе Косино-Ухтомский. Объекты свободного назначения занимают первый этаж многоквартирного дома, построенного в 2024 году на улице Николая Старостина.
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