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Старый терминал аэропорта Симферополя станет выставочной площадкой

Старый терминал аэропорта Симферополя станет выставочной площадкой

Старые пассажирские терминалы аэропорта Симферополя станут крупнейшими в Крыму экспозиционно-выставочными площадками.

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