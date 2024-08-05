Волна митингов из-за массовой мобилизации прошлась по Украине

На Украине растет волна протестов из-за повальной мобилизации. Жители все чаще собираются большими группами и даже начали брать штурмом военкоматы, требуя отпустить и не отправлять на фронт их родственников.
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