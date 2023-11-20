Трамп уверен, что новый президент Аргентины Милей сделает страну великой

Бывший американский президент Дональд Трамп поздравил нового лидера Аргентины Хавьера Милея с победой на президентских выборах и выразил уверенность, что новый глава государства сделает республику великой страной.
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