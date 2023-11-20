RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 207 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Значит твои люди не знают для чего этот ход.Путин заявил, что...
  • Олег Тимофеев
    Иначе допинг откаты за него теряют всю прелесть.Норвежец Иверсен ...
  • Олег Тимофеев
    Как только кончаться деньги сразу начнеться процветание.Маск заявил, что ...

Трамп уверен, что новый президент Аргентины Милей сделает страну великой

Трамп уверен, что новый президент Аргентины Милей сделает страну великой

Бывший американский президент Дональд Трамп поздравил нового лидера Аргентины Хавьера Милея с победой на президентских выборах и выразил уверенность, что новый глава государства сделает республику великой страной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх