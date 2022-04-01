В Краснодаре перед судом предстанут обвиняемые в дистанционном мошенничестве

Следственным подразделением отдела полиции (Центральный округ) СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей республики Дагестан в возрасте 27 лет и 31 года по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.