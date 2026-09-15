Пьяные дебоши и аварии под веществами: украинцы возглавили топ самых опасных иностранцев в Словакии

Граждане Украины в 2025 году совершили в Словакии 382 преступления, что значительно превышает показатели правонарушений со стороны граждан любых других государств, сообщил в соцсетях генеральный прокурор республики Марош Жилинка .
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