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Царьград

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Константин Егоров открыл Центр русского языка в Хараре

Константин Егоров открыл Центр русского языка в Хараре

В Хараре открыли Центр русского языка. Мероприятие возглавил Константин Егоров, ректор ПГГПУ. В рамках фестиваля культур и языков Зимбабве и России пройдут мастер-классы, игры и творческие занятия, призванные укрепить международные связи.

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