No comment: Олимпийский комитет России запретил спортсменам признавать Крым

Позорных страниц в истории современного российского спорта, а тем более вокруг него было немало. Были проигрыши, чиновники, давясь икрой, отказывались защищать права наших спортсменов, сборную лишили флага и гимна, превратив в толпу гендерно-нейтральных атлетов.
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