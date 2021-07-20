No comment: Олимпийский комитет России запретил спортсменам признавать Крым

Позорных страниц в истории современного российского спорта, а тем более вокруг него было немало. Были проигрыши, чиновники, давясь икрой, отказывались защищать права наших спортсменов, сборную лишили флага и гимна, превратив в толпу гендерно-нейтральных атлетов.