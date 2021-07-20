БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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No comment: Олимпийский комитет России запретил спортсменам признавать Крым

No comment: Олимпийский комитет России запретил спортсменам признавать Крым

 Позорных страниц в истории современного российского спорта, а тем более вокруг него было немало. Были проигрыши, чиновники, давясь икрой, отказывались защищать права наших спортсменов, сборную лишили флага и гимна, превратив в толпу гендерно-нейтральных атлетов.

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Dmitry Маликов
ктотакую ересть придумал
Dmitry Маликов
по истинне идиот "Комитет запретил признавать ..."АХФТАР
Юрий Николаев
Убожество! Мерзость! Как же ( блин слова то поприличней подобрать) отвратительно смотреть и слышать вот эту мерзость о российском "спорте"?!!! До чего же наши чинуши довели наш спорт?! Хуже чем украинцы свою страну! Не болел 2 олимпиады, на этой уж ТОЧНО болеть не буду! От одной мысли блевать хочется! А на счёт этих поучений на счёт НАШЕГО Крыма_____ Уважаемый СК! Вы куда смотрите?!!! У Вас на глазах нарушается закон Конституции РФ по территориальной целостности! А Вы не мычите, не телитесь! А ведь за такие высказывания вроде гласит уголовная ответственность?!!! Или эти законы только для нас, простых смертных, а для чинуш___Это другое?!!!
Наталья Рябова
а это точно российский комитет?Моло что спортсмены покупные, еще и комитет продажный
кормчий
А зачем России нужен этот ,явно вражеский комитет ? Разогнать его к едрёной матери !
Игорь Сипкин
эти бесконечные санкции в спорте... выйти из мок, перестать его финансировать, создать новую спортивную структуру. пусть не стразу, но начнут в неё входить страны, которые будут поддерживать спорт без политики
Игорь Сипкин
а чиновников надо гнать- это не русские чиновники-они защищают честь евросоюза, а не россии.
Алексей Горшков
Попытаюсь не матерясь,хотя в цензурном варианте все чувства выразить сложно! Нужна ли нам ТАКАЯ Олимпиада? Олимпийский комитет - само собой надо разогнать и переизбрать! Стоит ли жалеть спортсменов НАС С ВАМИ не жалеющих?! Попробую объяснить. Подготовкой спортсмены занимаются,стремятся к достижению высоких результатов - молодцы! Но не ДЛЯ СЕБЯ,не ДЛЯ СВОИХ ЛИ ГОНОРАРОВ они это делают? По моему - спортсмены едут на международные спортивные игры - в первую очередь представлять СВОЮ СТРАНУ,а не торговать собой! Готовятся спортсмены ещё с детства разве за СВОИ ДЕНЬГИ ? За ГОСУДАРСТВЕННЫЕ - т.е. за наши с вами налоги! "Сами себя сделали"... Ща-аз! Тренерам своим они САМИ зарплату платили,САМИ создавали или покупали спорткомплексы,в которых тренировались? И т.д,и т.п.! Если такие - собой торгующие,а не о стране своей думающие и уедут - скатертью им дорожка - пусть за границей собой торгуют,а нам без таких дышать легче будет! Может,и пропустим пару Олимпиад - зато потом нашу страну будут представлять спортсмены,ею ДОРОЖАЩИЕ !!!
Анатолий Пахотин
Если это правда, то авторов этих авторов этих "методичек" во главе с председателем олимпийского комитета России надо кастрировать
Николай Краснопольский
Даже кастрация не поможет, наиболее эффективное решение - отлучить от денег - это им понятно.
Strannik Weid
Было бы интересно увидеть эту методичку. Судя по статейке, она существует на бумаге. Почему же автор хотя бы пару тройку страниц не покажет?
Людмила Хурамшина (Стародубцева)
Автор полный идиот. Они спортсмены, а не политики. Комитет рекомендует им не отвечать на провокационные вопросы, это естественно. Я уверена, список тех вопросов куда больше, но автору надо было вырвать только эти.
Nata
Пора запретить этот комитет.
Яков Нусуев
Эти спортсмены , как власовцы во время ВОВ , предали свою страну . Нет им ни почета, ни уважения. Они за деньги готовы и мать родную продать . Ведь все упирается в деньги , и даже честь и совесть .
Владислав Владислав
А я не признаю ОКР России. Олимпиады уже давно принципиально не смотрю.
Игорь Сипкин
олимпиады не смотрю. россия официально не участвует, а болеть за кого то непонятного не хочется. туда едут заработать, а не представлять страну.
Валерий Филиппов
Ну, хорошие слова уже закончились. Бредятина полная, сами свою страну в унитаз спускаем, лишь бы спортсмены выступили. Их жаль, а страну не жаль? Функционеры, млин!
Светлана Баттерман
Слов нет.Пусть еще добавят в эту методичку полное признание спортсменами себя педерастами и лесбиянками и будет все ок.
Владимир Скорняков
Дать им всем (комитетчикам) по 20 лет тюрьмы или выслать за рубеж без права возврата!!!!!!!!!!.....
Котищев
Эти чинуши давно сами опидорасились и сейчас наших спортсменов ведут туда же.
Надежда Новопашина
Это уже последняя капля! Разогнать немедленно ВЕСЬ олимпийский комитет! Это позор!
Юрий Дмитриев
А как отреагировала на это наша единая народная партия: Единая Россия? Еще раз убеждаешься, что все решают деньги, даже продать мать родную за деньги похоже сейчас не грех.
Зоя Копань
Статья просто актуальная на данный момент перед выборами в Госдуму, мягкий посыл,чтобы лохи не выбирали в эту структуру спортсменов вышедших в тираж и которым надо кормиться не важно за счет кого(они просто по жизни жили за счет государства и им просто не хочется бросать эту халяву) типа Родниной, и неважно какая это будет партия,все партии карманные! Просто надо лумать и не выбирать артистов и спотсменов,они все лоббируют свои отрасли и получается все то что получилось с ОК!
Александр 24
Забыли Курилы вписать - для японцев очень актуальный вопрос. Ведь от всей России отказались,выступая под белым флагом,а здесь - такая мелочь.

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