PLOS One: 15 минут игры с собакой снижают уровень стресса на 33,5%

Группа ученых из Чиангмайского университета в Таиланде обнаружили, что 15 минут игры с собакой в день уменьшают уровень гормона стресса кортизола, снижают частоту сердечных сокращений и уменьшают общее самочувствие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии