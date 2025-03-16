Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 086 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Шантажом занялись!Финляндия отказал...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Семью депортировать сразу, а его после отсидки.В суде приуныл: С...
  • александр бажан
    ЖАЛЬЧТО НЕМЦЫ НЕ РАЗДАВИЛИ ДО КОНЦА французов и англичан............. Это трусливые вояки  с памперсами, без которых ...Макрон назвал укр...

PLOS One: 15 минут игры с собакой снижают уровень стресса на 33,5%

PLOS One: 15 минут игры с собакой снижают уровень стресса на 33,5%

Группа ученых из Чиангмайского университета в Таиланде обнаружили, что 15 минут игры с собакой в день уменьшают уровень гормона стресса кортизола, снижают частоту сердечных сокращений и уменьшают общее самочувствие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх