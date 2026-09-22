Предприниматели научились зарабатывать на депозитах

Доход компаний сегмента СМБ от размещения временно свободных средств составил 256 млрд рублей. Устойчивый спрос бизнеса на размещение свободных средств подтверждает и динамика портфеля срочных средств в этом сегменте: он увеличился на 5% по сравнению с показателем годом ранее и достиг 3,8 трлн рублей.