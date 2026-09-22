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Предприниматели научились зарабатывать на депозитах

Предприниматели научились зарабатывать на депозитах

Доход компаний сегмента СМБ от размещения временно свободных средств составил 256 млрд рублей. Устойчивый спрос бизнеса на размещение свободных средств подтверждает и динамика портфеля срочных средств в этом сегменте: он увеличился на 5% по сравнению с показателем годом ранее и достиг 3,8 трлн рублей.

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