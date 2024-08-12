День физкультурника отметили в парках Истры

Творческие и спортивные мероприятия ко Дню физкультурника прошли в парках городского округа Истра. Для детей и взрослых там провели парковый забег, мастер-класс, турнир по шахматам, тренировку по северной ходьбе и другое.
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