Сладкая горечь

14 августа — церковный праздник, «медовый Спас». Почему в кавычках? Убедитесь сами — раскройте церковный календарь любого формата, книжного или электронного — никакого «медового Спаса» вы в нем не найдете.
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