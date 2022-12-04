Uspei.com

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Куколин
    Надо было блохастую сапогами отхерачить по ребрам.И в свинарник отправить жить.Bild*: в Германии...
  • Надежда Белугина
    Зафиксировал "мужество" и желание "защитить" свою страну в "боевой" обстановке. Минутой каждой над дорожить, чуть что...Пригожин о визите...
  • Лидия Санникова
    Опыт есть. Сколько евреев уничтожили, да и не только их.Польский спецназ ...

ВСУ потеряли 65 человек личного состава, один танк и три БТР за сутки

ВСУ потеряли 65 человек личного состава, один танк и три БТР за сутки

Боевики ВСУ потеряли около 65 человек в боях на территории ЛНР за последние сутки, сообщает республиканская народная милиция в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх