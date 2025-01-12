Рууд о том, что на Australian Open у него с отцом одинаковый лучший результат: «Это его последний рекорд – на других турнирах у меня результаты лучше»

В ноябре норвежец сделал предложение своей девушке Марии Галлигани. «Есть еще несколько молодых ребят, которые уже давно в отношениях, так что я их немного дразню и надеюсь, что в какой-то момент они решатся».
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