Число участников ПДС выросло в полтора раза за I квартал 2025 года

К концу I квартала 2025 года было заключено 4,6 млн договоров в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), рассказал в интервью «Известиям» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии