Индия обогнала Китай, став крупнейшим в мире импортёром российской нефти В июле Индия вышла на первое место, которое ранее занимал Китай, по импорту нефти из России.
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Индия обогнала Китай, став крупнейшим в мире импортёром российской нефти В июле Индия вышла на первое место, которое ранее занимал Китай, по импорту нефти из России.
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