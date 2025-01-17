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Врач Ахуньянова дала советы, как стать моложе на 10 лет

Врач Ахуньянова дала советы, как стать моложе на 10 лет

Терапевт назвала главную причину преждевременного старения и рассказала, как с ней боротьсяВрач-диетолог, нефролог, терапевт Регина Ахуньянова в беседе с UfaTime.

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