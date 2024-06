Первое сюжетное DLC для Prince of Persia: The Lost Crown выйдет в начале осени Команда разра...

Первое сюжетное DLC для Prince of Persia: The Lost Crown выйдет в начале осениКоманда разработчиков метроидвании Prince of Persia: The Lost Crown выпустила очередное обновление Divine Trials с бесплатным новым контентом, а также раскрыла месяц релиза первого сюжетного дополнения Mask of Darkness.