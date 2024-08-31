Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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МВД назвало число лиц из недружественных стран, получивших убежище в РФ

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Комментарии
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W
Walery
Не знаю, не знаю как и что с этими мигрантами...  Например этническому русскому вернуться из Казахстана на историческую Родину очень проблематично... или РК сегодня дружественная страна - как бы не так.
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