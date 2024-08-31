МВД назвало число лиц из недружественных стран, получивших убежище в РФ

Несколько сотен иностранцев из недружественных стран получили в России временное убежище. В частности, речь идет о более чем 400 лицах, которые разделяют духовные и культурные ценности российского государства, обратившихся за защитой к России.
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