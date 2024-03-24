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Джабари Смит и Крис Данн были удалены за драку в игре «Хьюстона» против «Юты»

Джабари Смит и Крис Данн были удалены за драку в игре «Хьюстона» против «Юты»

Игроки затеяли потасовку и нанесли несколько неточных ударов. В результате Смит – тяжелый форвард «Рокетс» – и защитник «Джаз» Данн были удалены за драку.

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