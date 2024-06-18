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На Дону браконьеры нанесли водным биоресурсам ущерб на 19,2 млн рублей

На Дону браконьеры нанесли водным биоресурсам ущерб на 19,2 млн рублей

Сумма ущерби, причиненного браконьерами водным биологическим ресурсам Ростовской области составил 19,2 млн рублей в период весенне-нерестовой миграции рыб в 2024 году, сообщает 18 июня пресс-служба администрации региона.

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