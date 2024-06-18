На Дону браконьеры нанесли водным биоресурсам ущерб на 19,2 млн рублей

Сумма ущерби, причиненного браконьерами водным биологическим ресурсам Ростовской области составил 19,2 млн рублей в период весенне-нерестовой миграции рыб в 2024 году, сообщает 18 июня пресс-служба администрации региона.
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