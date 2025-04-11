В колонии Караганды осужденный-иностранец заключил брак

Осужденный-иностранец заключил брак в колонии Караганды, сообщает Polisia.kz. В учреждении № 36 ДУИС по Карагандинской области и области Улытау за прошедший период 2024 года было зарегистрировано более 15 семейных браков.
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