Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Потеряла надежду на избавление? Тогда вешайся. Это точно поможет избавиться.Божена Рынска про...
  • Виктор Александров
    Как богат русский язык! ... Давайте сеять разумное, вечное, дружное. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс...Божена Рынска про...
  • Александр Котов
    Я это слышал 65 лет назадНазваны пять приз...

Отчуждение родителя. СПб, 2021

Отчуждение родителя. СПб, 2021

Представляем первый, произведенный в России, просветительский короткометражный анимационный фильм на русском языке о современной форме психологического насилия над ребёнком - отчуждении родителя и иных членов семьи ребёнка, о тактиках отчуждения и манипулирования ребёнком, о краткосрочных и долгосрочных последствиях отчуждения, включая психологический синдром отчуждения родителя (Parental Alienation Syndrome), психические расстройства, соматические заболевания, разрушение внутрисемейных и иных социальных связей ребенка, размытие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, нарушение преемственности поколений, атомизацию общества, ухудшение демографической ситуации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх