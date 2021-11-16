"Аэрофлот" хочет продлить "плоские" тарифы на полеты в Москву с Дальнего Востока

Гендиректор крупнейшей авиакомпании России "Аэрофлот" Михаил Полубояринов попросил президента Владимира Путина поддержать продление программы "плоских" тарифов авиакомпании на Дальнем Востоке на 2022 год, сообщает ИА PrimaMedia.
Популярные статьи
- Командиры кораблей Балтийского флота подтвердили свое право на самостоятельное управления кораблём
- Военная полиция Западного военного округа провела масштабную тренировку в Нижегородской области
- Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны России по Балтийскому флоту провело работы по переоборудованию котельной в Балтийске
Свежие комментарии