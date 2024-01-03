На Украине призвали «начхать на права человека» в вопросе мобилизации

Эк-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что местные СМИ «процентов 90-95 внимания в вопросе мобилизации» уделяют не необходимости пополнения личного состава, а «обговаривать, каким образом помочь уклонистам уклоняться от призыва в армию» .
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