На Украине призвали «начхать на права человека» в вопросе мобилизации

Эк-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что местные СМИ «процентов 90-95 внимания в вопросе мобилизации» уделяют не необходимости пополнения личного состава, а «обговаривать, каким образом помочь уклонистам уклоняться от призыва в армию» .