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Роспотребнадзор рекомендует перенёсшим COVID-19 привиться спустя время

Роспотребнадзор рекомендует перенёсшим COVID-19 привиться спустя время

Переболевшим коронавирусной инфекцией рекомендуется привиться от COVID-19 спустя несколько месяцев после выздоровления из-за отсутствия достоверных данных об эффективности и длительности естественного иммунитета, отметили в Роспотребнадзоре.

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