Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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КТО НА САМОМ ДЕЛЕ УПРАВЛЯЕТ РОССИЕЙ: РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ

Кто из представителей политической, экономической, властной элиты России обладает наибольшим влиянием на принятие самых важных политических решений, создание новых законов и программ развития? Задавшись этим вопросом, Царьград провёл социологическое исследование по методу экспертного опроса, чтобы составить списки самых влиятельных людей современной России.

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Комментарии
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Александр Симаков
Интересное исследование. Оказывается, что Андрей Белоусов, которого ципсота выбрала в качестве этакого борца со всем плохим за всё хорошее, находится в середине второго десятка по рейтингу влиятельности в структурах государственной  власти. 😀
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