КТО НА САМОМ ДЕЛЕ УПРАВЛЯЕТ РОССИЕЙ: РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ

Александр Симаков

Интересное исследование. Оказывается, что Андрей Белоусов, которого ципсота выбрала в качестве этакого борца со всем плохим за всё хорошее, находится в середине второго десятка по рейтингу влиятельности в структурах государственной власти. 😀