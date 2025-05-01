Михаил Развожаев: ВСУ пытаются атаковать Крым беспилотниками — 1163-й день СВО

В ночь на 2 мая Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать беспилотниками Крым. По предварительной информации главы Севастополя Михаила Развожаева, уже уничтожены как минимум семь вражеских дронов.
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