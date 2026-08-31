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Стало известно, сколько Кристина Асмус потратила на отдых на Мальдивах

Стало известно, сколько Кристина Асмус потратила на отдых на Мальдивах

Кристина Асмус с дочерью уже неделю отдыхает на Мальдивах. Знаменитость выбрала для отпуска относительно скромную виллу с бассейном.

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