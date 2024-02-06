Александр Балан: "То, что Илан Шор ездит по разным странам – это большое упущение разведки"

В Службе информации и безопасности Молдовы работает много опытных профессионалов, но некоторые высокопоставленные сотрудники СИБ препятствуют процессу реформирования спецслужбы, создают проблемы, кризисные ситуации, компрометируют и дискредитируют службу как внутри страны, так и за её пределами.
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