Александр Балан: "То, что Илан Шор ездит по разным странам – это большое упущение разведки"

В Службе информации и безопасности Молдовы работает много опытных профессионалов, но некоторые высокопоставленные сотрудники СИБ препятствуют процессу реформирования спецслужбы, создают проблемы, кризисные ситуации, компрометируют и дискредитируют службу как внутри страны, так и за её пределами.