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России удаётся восстановить поставки нефти в Китай

России удаётся восстановить поставки нефти в Китай

Отраслевые аналитики и трейдеры сообщили агентству Reuters, что масштабная перетасовка танкеров позволяет судам, не попавшим под санкции, продолжить торговлю российской нефтью, что привело к восстановлению импорта более дешевой сырой нефти в Китай.

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