Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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У Китая есть адекватные меры, которые поставят «зарвавшихся» американцев на место

У Китая есть адекватные меры, которые поставят «зарвавшихся» американцев на место

У Китая есть много конкретных, адекватных мер, которые поставят «зарвавшихся» американцев на место, заявил РИА Новости зампредседателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев.

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