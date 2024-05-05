У Китая есть адекватные меры, которые поставят «зарвавшихся» американцев на место

У Китая есть много конкретных, адекватных мер, которые поставят «зарвавшихся» американцев на место, заявил РИА Новости зампредседателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев.
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