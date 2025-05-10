Макрон и Туск заключили договор о дружбе и военной защите «ядерным зонтом»

Двустороннее соглашение о дружбе и углубленном сотрудничестве подписали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск 8 мая во французском Нанси, 9 мая заявлено на пресс-конференции, трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.