Макрон и Туск заключили договор о дружбе и военной защите «ядерным зонтом»

Двустороннее соглашение о дружбе и углубленном сотрудничестве подписали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск 8 мая во французском Нанси, 9 мая заявлено на пресс-конференции, трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
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