Антидроновыми ружьями будут вооружать сотрудников почты. Теперь почтальоны смогут сами сбивать дроны, не дожидаясь реакции профильных служб.
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