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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе – первый после Саморано игрок «Реала» с хет-триком в класико в Ла Лиге

Мбаппе – первый после Саморано игрок «Реала» с хет-триком в класико в Ла Лиге

Килиан Мбаппе забил три гола в матче чемпионата Испании с «Барселоной» (3:4). Форвард стал первым за 30 лет игроком «Реала», сделавшим хет-трик в класико в Ла Лиге.

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