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Компания, организующая концерт Канье Уэста в РФ, зарегистрировала товарный знак

Компания, организующая концерт Канье Уэста в РФ, зарегистрировала товарный знак

Концертное агентство Say Agency, организующее выступление американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, 8 сентября зарегистрировало товарный знак.

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