К программе «Пушкинская карта» в России присоединились порядка 10 млн человек. Это 72% россиян в возрасте от 14 до 22 лет, сообщила в четверг министр культуры России Ольга Любимова на пленарной сессии «О ключевых результатах и достижениях в области культуры» на выставке-форуме «Россия», передает ТАСС.