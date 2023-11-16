Путин обратился к участникам форума, посвященному ИИ

На форуме «Этика искусственного интеллекта: поколение GPT. Красные ЛинИИ» президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям мероприятия, он отметил важность данного направления для страны, следует из опубликованной телеграммы на сайте Кремля.
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