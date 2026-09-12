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ТАСС

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Бойцы группировки "Запад" встретили ковчег с мощами Дмитрия Донского в зоне СВО

Бойцы группировки "Запад" встретили ковчег с мощами Дмитрия Донского в зоне СВО

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск встретили ковчег с мощами святого благоверного великого князя Димитрия Донского в зоне проведения СВО.

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