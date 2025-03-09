Вторая магнитная буря с начала суток обрушилась на Землю

Начиная с ночи, в воскресенье, 9 марта, отмечается заметное ухудшение геомагнитной обстановки. Об этом на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.